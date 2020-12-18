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Екатеринбуржцу грозит до 10 лет колонии за угон иномарок на два миллиона рублей

18 декабря 2020, 05:01
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в угоне иномарок общей стоимостью два миллиона рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Мужчине предъявлено обвинение по чч. 3, 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах), а также по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый за период с июля 2019 года по сентябрь 2020 года совместно с подельниками совершил хищение автомобилей «Toyota Camry» стоимостью свыше 954 тысяч рублей и «Land Rover Range Rover Evoque» стоимостью свыше 1,1 миллиона рублей, а также покушение на хищение автомобиля «Land Rover Range Rover Sport» стоимостью свыше 3,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Отмечается, что уголовные дела подельников выделены в отдельное производство.

Для угона использовалось техническое средство для отключения сигнализации, разблокировки замков дверей и запуска двигателя. Кроме того, использовался специальный программатор для управления и внесения изменения в электронные блоки авто.

В одном из случаев подельнику обвиняемого не удалось отключить сигнализацию, разблокировать двери и запустить двигатель. Поэтому до конца преступление довести не удалось.

Напомним, в конце октября в суд было передано дело в отношении уроженца Североуральска, который украл ювелирные украшения и угнал автомобиль. Общая сумма ущерба от кражи драгоценностей составила 250 тысяч рублей.

В Нижнем Тагиле подозреваемый в краже драгоценностей задержан на угнанном автомобиле
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