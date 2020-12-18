Екатеринбуржцу грозит до 10 лет колонии за угон иномарок на два миллиона рублей

По версии следствия, обвиняемый за период с июля 2019 года по сентябрь 2020 года совместно с подельниками совершил хищение автомобилей «Toyota Camry» стоимостью свыше 954 тысяч рублей и «Land Rover Range Rover Evoque» стоимостью свыше 1,1 миллиона рублей, а также покушение на хищение автомобиля «Land Rover Range Rover Sport» стоимостью свыше 3,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.