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В Нижнем Тагиле разыскивается сбивший на переходе 13-летнюю девочку водитель

21 декабря 2020, 13:03
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле полиция разыскивает водителя, который совершил ДТП 17 августа 2020 года на Октябрьском проспекте около дома № 28.

Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на девочку 2007 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД. После совершения ДТП водитель скрылся с места.

В результате происшествия девочка с родителями обратились за медицинской помощью в Центральную городскую больницу. У нее диагностирована ссадина правого колена. Госпитализация не потребовалась.

В Госавтоинспекции пояснили, что, согласно части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, оставление места ДТП влечет лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.

ГИБДД обратилось к очевидцам происшествия и гражданам, которым что-то может быть известно о ДТП и попросило обратиться по адресу: проспект Мира 57 А, по телефонам 8(3435)47-70-01 или 8(3435)97-65-84.

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