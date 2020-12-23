В Нижнем Тагиле мужчина спас соседку из горящего дома

Когда дом загорелся, внутри находилась хозяйка. В этот момент она спала. Ее муж утром ушел на работу и женщина была одна. Сосед увидел, что из здания идет дым. Он прибежал на место, зашел в помещение, вывел женщину и вызвал пожарных.