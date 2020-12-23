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В Нижнем Тагиле мужчина спас соседку из горящего дома

23 декабря 2020, 06:31
Фото: Отдел надзорной деятельности
В Нижнем Тагиле на улице Энгельса мужчина спас соседку из горящего частного дома.

Сообщение о пожаре поступило 22 декабря в 09.52, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Загорелся частный жилой дом и надворные постройки. Также была повреждена стена дома, расположенного по соседству. Общая площадь пожара составила 107 квадратных метров.

Когда дом загорелся, внутри находилась хозяйка. В этот момент она спала. Ее муж утром ушел на работу и женщина была одна. Сосед увидел, что из здания идет дым. Он прибежал на место, зашел в помещение, вывел женщину и вызвал пожарных.

По предварительной информации причиной возгорания стало короткое замыкание.

Напомним, ночью 21 декабря в Нижнем Тагиле во время пожара в квартире одного из домов на улице Ленина было эвакуировано 20 человек. Сообщение о возгорании поступило в 02.18. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В результате было повреждено домашнее имущество.

В Нижнем Тагиле из-за пожара ночью эвакуировали 20 человек
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