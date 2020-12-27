Превышение ПДК и ответ Куйвашева о выбросах: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

Еще на этой неделе прошла большая пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Если президенту нам не удалось задать вопрос об экологии города, то главе региона мы рассказали о наших замерах и спросили — что там у предприятий с санитарно-защитными зонами, которые пока существуют лишь на бумаге, и задышат ли когда-нибудь тагильчане чистым воздухом. В своем ответе Куйвашев признал, что в Нижнем Тагиле еще сохраняются проблемы с экологией, несмотря на ежегодные расходы свыше миллиарда рублей.