Превышение ПДК и ответ Куйвашева о выбросах: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

Posted 27 декабря 2020,, 14:04
Published 27 декабря 2020,, 14:04
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Также 25 декабря редакция TagilCity.ru замерила воздух в нескольких точках в центре города. По итогу в двух из пяти мест газоанализатор показал наличие загрязнений в атмосфере.
В результате наш прибор фиксировал превышение нормы загрязнений в пять из семи дней.
Еще на этой неделе прошла большая пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Если президенту нам не удалось задать вопрос об экологии города, то главе региона мы рассказали о наших замерах и спросили — что там у предприятий с санитарно-защитными зонами, которые пока существуют лишь на бумаге, и задышат ли когда-нибудь тагильчане чистым воздухом. В своем ответе Куйвашев признал, что в Нижнем Тагиле еще сохраняются проблемы с экологией, несмотря на ежегодные расходы свыше миллиарда рублей.