На Урале водитель грузовика несколько часов ждал помощи в 30-градусный мороз

По словам 45-летнего водителя, он направлялся из Казахстана в Верхнюю Синячиху, но из-за гололеда съехал на обочину. При этом грузовик перекрыл одну полосу для движения. За те два часа, что мужчина ждал помощи, температура воздуха опустилась до минус 30 градусов, сообщает ТК «ОТВ».
В результате водителю помогли свердловские автоинспекторы, которые заметили грузовик на 25-м километре дороги Артемовский — Арамашево. Они вызвали дорожную технику, которая посыпала дорогу песком. Это помогло грузовику преодолеть подъем и продолжить движение.
Напомним, 23 января в Свердловской области тепловоз столкнулся с грузовым автомобилем, который перевозил нефтепродукты. После ДТП утечки не произошло.