В Свердловской области полицейские за 2020 год раскрыли более 30 тысяч преступлений

В ушедшем году стражи порядка арестовали 1 226 преступников, нашли свыше 300 человек, задержали две банды, изъяли 255 единиц огнестрельного оружия и девять тысяч боеприпасов, выявили 38 наркопритонов и изъяли более 120 килограммов наркотиков.