TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Свердловской области полицейские за 2020 год раскрыли более 30 тысяч преступлений

26 января 2021, 16:03
Фото: В.Н. Горелых
В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов в 2020 году раскрыли более 30 тысяч преступлений, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Данную цифру на заседании коллегии озвучил начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков. В общей сложности в полиции было зафиксировано свыше 1,2 миллиона обращений граждан.

Таким образом, регион по количеству раскрытых преступлений занял пятое место в России и второе в УрФО. Процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений против человека — 98,5%, изнасилований — 100%, причинений тяжкого вреда здоровью — 98,9%, грабежей — 84,6%, убийств — 96,8% и разбоев — 92,9%.

В ушедшем году стражи порядка арестовали 1 226 преступников, нашли свыше 300 человек, задержали две банды, изъяли 255 единиц огнестрельного оружия и девять тысяч боеприпасов, выявили 38 наркопритонов и изъяли более 120 килограммов наркотиков.

Каждое шестое преступление, которое было зарегистрированное в 2020 году — мошенничество. Большинство мошеннических действий осуществлялись в интернете, а 20% пострадавших оказались пенсионерами.

Фото: В.Н. Горелых

Напомним, 19 января стало известно, что в Нижнем Тагиле полицейские задержали 46-летнюю женщину, которую подозревают в торговле героином. Были возбуждены два уголовных дела.

В Нижнем Тагиле полицейские поймали 46-летняю подозреваемую в торговле героином
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле полицейские поймали 46-летняю подозреваемую в торговле героиномТагильская полиция возобновила поквартирный обход по делу об убийстве на ВагонкеВ Екатеринбурге 17-летнюю участницу митинга в поддержку Навального вызвали в полицию
#Статистика#Свердловская область#Полиция#Итоги года#Валерий Горелых#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14