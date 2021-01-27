Куйвашев пересмотрел порядок «ковидных» выплат аутсорсеру «скорой» в Екатеринбурге

Напомним, 26 января стало известно, что 25 из 157 рабочих «скорой» в Нижнем Тагиле не подписали договор с компанией-аутсорсером. Трудовые права и условия работы для тех, кто продолжит выполнять свои обязанности, останутся неизменными. За сотрудниками «скорой» сохраняются компенсации и гарантии, которые предусмотрены Трудовым кодексом РФ при сокращении численности и штата.