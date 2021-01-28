Глава свердловского Минздрава поручил проверить автопарк «скорой» в Нижнем Тагиле

Первый поднятый вопрос затрагивал трудовые договора. В них, по словам пресс-секретаря министра Константина Шестакова, присутствуют пункты, с которыми представители профсоюза не согласны. В процессе обсуждения Андрей Карлов поручил дополнительно изучить документ и, при необходимости, скорректировать его.