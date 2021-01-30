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На Урале 14-летнего подростка подозревают в «минировании» детских садов и школ

30 января 2021, 10:11
Фото: 1mediainvest.ru
В Камышлове в лже-минировании школ и детских садов подозревают семиклассника.

В Камышлове 18 января сообщения о минировании пришло в две школы, 26 января — в детские сады. Полиция на местах провела тщательную проверку, но ничего подозрительного на объектах сотрудники правоохранительных органов не нашли.

Предполагаемым «минером» оказался 14-летний ученик седьмого класса лицея № 5. О его задержании рассказали «КП-Екатеринбург» родители мальчика. Они уверены, что их сын ни в чем не виноват и говорят, что им не предоставили доказательств.

По словам матери, 28 января к ним домой пришли полицейские и попросили проверить историю браузера на телефоне и ноутбуке сына. Убедившись, что там ничего нет, оперуполномоченныне ушли.

Также мать предполагаемого минера рассказала, что 29 января полицейские пришли в школу, мальчика вывели с урока и два часа допрашивали. Только потом ему разрешили позвонить матери.

Ребенок позвонил весь в слезах, сказал, что его подозревают в экстремизме. То есть они несовершеннолетнего допрашивали без присутствия законного представителя! Потом у него изъяли телефон, ноутбук и роутер,пояснила мать.

Обвинения мальчику еще не предъявили, но он уже достиг возраста уголовной ответственности. В силовых структурах сообщили, что по фактам лже-минирования были возбуждены два уголовных дела, но пока они оба являются бесфигурнатными.

Мать несовершеннолетнего намерена обратиться в прокуратуру и Следственный комитет с требованием проверить законность действий сотрудников полиции. Отец мальчика уверен, что происходящее связано с тем, что сына давно пытаются выгнать из лицея, так как он плохо учится и прогуливает уроки.

Он хороший мальчик, но двоечник. Он живет в своем мире, смотрит аниме, читает книжки. Не стал бы он таким заниматься!считает отец.

Напомним, 27 января в Екатеринбурге также появились сообщения о «минировании» как минимум пяти детских садиков.

На Урале неизвестный массово «минирует» детские сады
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#Подросток#Минирование#Свердловская область#Детский сад#Камышлов#Школа#Подозрение#Происшествия
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