Пассажиру стало плохо: в Кольцово экстренно приземлился самолет рейса Сеул — Варшава

Как пишет пресс-служба Кольцово в Instagram, самолет такого класса не частый гость в Екатеринбурге. Судно имеет высокий класс и занимается магистральными перевозками. Польская авиакомпания LOT имеет в своем распоряжении восемь самолетов подобного класса.