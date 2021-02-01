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С 1 февраля социальные пособия в России проиндексируют на 4,9%

1 февраля 2021, 04:43
Фото: 1mediainvest.ru
С 1 февраля в России вырастет размер единовременной денежной выплаты и детских пособий на 4,9%.

Такие выплаты получают 14,7 миллиона российских федеральных льготников. Также на 4,9% вырастет входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг, до 1 211,66 рубля в месяц. По данным ПФР, пособие на погребение неработающего пенсионера увеличится до 6 424,98 рубля, пишет «Областная газета».

Также на 4,9% проиндексированы пособия, которые выплачивает Фонд социального страхования: единовременное пособие при рождении ребёнка (18 886,32 рубля), минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (7 082,85 рубля), при этом максимальный размер с 1 января 2021 года составляет 29 600,48 рубля, единовременное пособие за постановку на учёт до 13-й недели беременности (708,92 рубля).

Напомним, с декабря 2020 года россияне начали получать уведомления о социальных выплатах, пособиях и льготах в личном кабинете на портале госуслуг.

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#Индексация#Россия#Выплаты#Льготы#Общество
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