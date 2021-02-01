«У вас накопились бонусы». Мошенники лишили полевчанку почти 100 тысяч рублей

Женщине позвонила «сотрудница банка» и сообщила ей, что у пенсионерки накопилось 25 тысяч бонусов.
Чтобы ими воспользоваться, мошенница попросила назвать номер банковской карты и код с обратной стороны,рассказали Е1 в ГУ МВД России по Свердловской области.
Пенсионерка согласилась, после этого ей на телефон стали приходить СМС с короткими кодами, которые она назвала аферистке. Затем мошенница попросила женщину удалить все входящие сообщения.
После разговора пострадавшая получила СМС о том, что с ее счета списано 92,7 тысячи рублей. Тогда она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
Напомним, ранее мошенники лишили екатеринбурженку всех денег на карте через push-уведомления в день зарплаты.