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«У вас накопились бонусы». Мошенники лишили полевчанку почти 100 тысяч рублей

1 февраля 2021, 03:42
Фото: 1mediainvest.ru
70-летняя пенсионерка из Полевского лишилась 92,7 тысячи рублей после звонка телефонных мошенников.

Женщине позвонила «сотрудница банка» и сообщила ей, что у пенсионерки накопилось 25 тысяч бонусов.

Чтобы ими воспользоваться, мошенница попросила назвать номер банковской карты и код с обратной стороны,рассказали Е1 в ГУ МВД России по Свердловской области.

Пенсионерка согласилась, после этого ей на телефон стали приходить СМС с короткими кодами, которые она назвала аферистке. Затем мошенница попросила женщину удалить все входящие сообщения.

После разговора пострадавшая получила СМС о том, что с ее счета списано 92,7 тысячи рублей. Тогда она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Напомним, ранее мошенники лишили екатеринбурженку всех денег на карте через push-уведомления в день зарплаты.

Мошенники лишили екатеринбурженку зарплаты на карте через push-уведомления
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#Полевской#Свердловская область#Кража#Полиция#Телефонные мошенники#Общество
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