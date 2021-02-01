В Екатеринбурге мошенник почти продал ветерану вакцину от COVID-19 за 40 тысяч рублей

По словам пенсионерки, к ней пришел мужчина средних лет, на котором была надета маска. Перед тем, как войти в помещение, злоумышленник предоставил всю информацию, которую знал о екатеринбурженке: ФИО, статус ветерана и другие личные данные. Пенсионерка поверила незнакомцу и впустила его в квартиру. Там он начал рассказывать о вакцине от COVID-19.