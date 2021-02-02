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Евгений Куйвашев анонсировал снятие ограничений на работу кафе и баров

2 февраля 2021, 13:28
Фото: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал снятие ограничений по времени в работе общественных заведений.

Соответствующий вопрос был поднят на сегодняшнем заседании регионального оперштаба.

Существующие условия нам позволяют пойти на этот шаг. С 5 февраля мы планируем снять запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время — с 23.00 до 6.00,написал губернатор на своей личной странице в Instagram.

Отмечается, что ограничения снимаются с условием следования всем санитарным правилам.

Также штаб принял решение о выходе с дистанционного обучения студентов колледжей, техникумов и возвращение к полной загрузке частных детских садов. На данный момент специалисты подготавливают все необходимые изменения в указе о режиме повышенной готовности.

Напомним, в октябре 2020 года Евгений Куйвашев ввел запрет на работу баров и ресторанов в ночное время из-за пандемии COVID-19.

Евгений Куйвашев запретит работать по ночам барам и ресторанам Свердловской области
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#Ограничения#Объекты общепита#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Коронавирус#Здоровье
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