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В Свердловской области планируют в ближайшие дни разрешить барам работать по ночам

2 февраля 2021, 10:27
Фото: 1mediainvest.ru
В Свердловской область ограничения на ночную работу ресторанов и кафе могут снять в ближайшие дни.

Также ограничения планируется снять с работы частных детских садов и детских комнатах в торговых центрах, заявила уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Елена Артюх.

По ее словам, она обозначила губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву вопрос о такой необходимости. Ключевой момент — это уровень заболеваемости, который постепенно снижается.

Когда ограничения принимались, уровень был выше единицы, на вчерашний день — 0,96,пояснила Артюх Е1.

Она отметила, что сейчас рестораторы осознают, что соблюдение правил является главным момент в их работе. Однако окончательное решение должен принять глава региона.

Напомним, накануне Куйвашев смягчил режим ограничений в Свердловской области. В частности, сейчас разрешено заполнять стадионы на 50% и открыть секции допобразования.

Евгений Куйвашев заявил о смягчении «ковидных» ограничений в Свердловской области
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#Ограничения#Объекты общепита#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Коронавирус#Общество
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