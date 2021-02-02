В Свердловской области планируют в ближайшие дни разрешить барам работать по ночам

Также ограничения планируется снять с работы частных детских садов и детских комнатах в торговых центрах, заявила уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Елена Артюх.
По ее словам, она обозначила губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву вопрос о такой необходимости. Ключевой момент — это уровень заболеваемости, который постепенно снижается.
Когда ограничения принимались, уровень был выше единицы, на вчерашний день — 0,96,пояснила Артюх Е1.
Она отметила, что сейчас рестораторы осознают, что соблюдение правил является главным момент в их работе. Однако окончательное решение должен принять глава региона.
Напомним, накануне Куйвашев смягчил режим ограничений в Свердловской области. В частности, сейчас разрешено заполнять стадионы на 50% и открыть секции допобразования.