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Минпромторг предложил ввести продуктовые выплаты нуждающимся

2 февраля 2021, 04:01
Фото: 1Mediainvest.ru
Министерство промышленности и торговли предложило выплачивать нуждающимся средства на покупку продуктов.

Доклад с подобным предложением министерство направило правительству. Поддержка будет оказываться наиболее нуждающейся категории граждан, пишут «Известия» со ссылкой на инсайдера в Кабмине.

Пресс-служба Минпромторга подтвердила, что в конце 2020 года доклад был направлен в правительство. Подобные документы были направлены и Минсельхозом, Минэкономразвития, Роспотребнадзором, Минздравом, Минтрудом. От министерств требовалось осветить дорожную карту по Доктрине продовольственной безопасности.

По словам инсайдера, Минпромторг предлагает осуществлять адресную помощь наиболее нуждающимся жителям России. Речь идет о детях, беременных и кормящих женщинах. Им будут перечислять финансы на карту, которой можно будет оплатить покупку продовольствия. В пресс-служба правительства РФ подчеркнули, что Кабмин на данный момент не рассматривает это вопрос.

Председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов сообщил, что проект получил поддержку Торгово-промышленной палаты.

Напомним, с 1 февраля в России будут проиндексированы социальные выплаты.

С 1 февраля социальные пособия в России проиндексируют на 4,9%
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#Россия#Минпромторг#Выплаты#Продовольствие#Экономика
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