Мосгорсуд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы

Отмечается, что в срок 3,5 года лишения свободы был включен почти год, который оппозиционер провел под домашним арестом, сообщает «Коммерсант». Из этого следует, что в колонии Навальному нужно будет провести 2 года и 8 месяцев. Выездное заседание прошло в Мосгорсуде. Алексей Навальный был доставлен туда из СИЗО «Матросская тишина».