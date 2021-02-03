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Тагильчанина попросили убрать с балкона баннер в поддержку Алексея Навального

3 февраля 2021, 10:18
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле местного жителя попросили убрать с балкона вывеску с лозунгом в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Тагильчанин рассказал, что ему позвонили по телефону и попросили снять баннер с призывом освободить оппозиционера Алексея Навального. Местный житель утверждает, что звонивший представился полицейским, пишет ИА «Новый День».

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что факт звонка проверяется правоохранителями.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» отказались комментировать ситуацию.

Напомним, 2 февраля оппозиционер Алексей Навальный был приговорен судом городы Москвы к 3,5 годам колонии.

Мосгорсуд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы
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#Алексей Навальный#Баннеры#Полиция#Нижний Тагил#Общество
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