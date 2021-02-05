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В Нижнем Тагиле счетная палата РФ проведет проверку на УВЗ

5 февраля 2021, 03:54
Фото: 1mediainvest.ru
Счетная палата России в 2021 году проведет проверку на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле.

Предприятие находится в списке контрольных, экспертно-аналитических и других мероприятий, который опубликован на сайте ведомства. Дата проведения проверки пока неизвестна.

В документе указано, что аудиторы будут оценивать эффективность расходования средств из федерального бюджета. Они были направлены на развитие обороннопромышленного комплекса, который обеспечивает выпуск бронетанкового вооружения и техники.

Напомним, по сообщения СМИ в 2020 году на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле объем продаж снизился на 28,7%.

СМИ: на УВЗ в 2020 году произошло рекордное падение производства
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