В Нижнем Тагиле счетная палата РФ проведет проверку на УВЗ

Предприятие находится в списке контрольных, экспертно-аналитических и других мероприятий, который опубликован на сайте ведомства. Дата проведения проверки пока неизвестна.
В документе указано, что аудиторы будут оценивать эффективность расходования средств из федерального бюджета. Они были направлены на развитие обороннопромышленного комплекса, который обеспечивает выпуск бронетанкового вооружения и техники.
Напомним, по сообщения СМИ в 2020 году на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле объем продаж снизился на 28,7%.