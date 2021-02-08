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«Титановая долина» отдала правительству Свердловской области «Мерседесы» Кызласова

8 февраля 2021, 09:48
Фото: pixabay.com
Глава «Титановой долины» Андрей Антипов распорядился передать правительству Свердловской области два минивэна «Мерседес».

Стоимость автомобилей суммарно составляет около 12 миллионов рублей. Они предназначались для перевозки «вип»-гостей по территории особой экономической зоны. Однако, фактически транспортные средства использовались для личных нужд экс-гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова. Один «Мерседес», под управлением водителя Романа Якубова, возил самого экс-главу, а второй зарегистрирован в Московской области. Предполагается, что на нем ездила семья Кызласова, пишет 66.ru.

В «Титановой долине» сочли нецелесообразным использование и обслуживание дорогостоящих транспортных средств. Машины передали правительству Свердловской области, а взамен приобрели Toyota Camry. Кроме того, в организации планируют сократить логистические расходы, связанные со встречами и переговорами, так как пандемия «научила» собираться и обсуждать важные вопросы онлайн.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что «Титановая долина» является одной из самых эффективных структур в России. На предприятиях благоприятные условия труда и сотрудники компании всем довольны.

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#Мерседес#Титановая долина#Автомобиль#Свердловская область#Правительство#Общество
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