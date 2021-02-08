«Титановая долина» отдала правительству Свердловской области «Мерседесы» Кызласова

Стоимость автомобилей суммарно составляет около 12 миллионов рублей. Они предназначались для перевозки «вип»-гостей по территории особой экономической зоны. Однако, фактически транспортные средства использовались для личных нужд экс-гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова. Один «Мерседес», под управлением водителя Романа Якубова, возил самого экс-главу, а второй зарегистрирован в Московской области. Предполагается, что на нем ездила семья Кызласова, пишет 66.ru.