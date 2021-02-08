В Нижнем Тагиле двое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП на Челюскинцев

Сотрудниками ГИБДД установлено, что 8 февраля в 13.30 водитель ГАЗели, мужчина 1998 года рождения, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилями Mazda CX-5, под управлением женщины 1979 года рождения, и Lada Kalina, за рулем которой был мужчина 1957 года рождения, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.