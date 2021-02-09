TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле на Тагилстрое тротуар залило водой из прорваной трубы

9 февраля 2021, 13:32
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на улице Матросова прорвало трубу, из-за чего тротуар оказался залит водой.
Фото: 2gis.ru

ЧП произошло днем 9 февраля. Возле дома № 12 на улице Матросова в Нижнем Тагиле тротуар оказался залит водой. Подписчик группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» выложил видео, на котором из трубы вырывается вода, которая тут же превращается в ледяную пыль.

Фото: скриншот с видео группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»

Тротуар вокруг места происшествия оказался залит водой, которая быстро превратилась в лед.

Фото: скриншот с видео группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»

В аварийной службе редакции TagilCity.ru рассказали, что по данному факту действительно поступало обращение, которое было передано «Водоканалу».

Как рассказала изданию местная жительница, три сотрудника МУП «Водоканал» около 17.00 были на месте и устраняли повреждение, а машина «аварийки» в этот момент отъезжала от места аварии.

Напомним, 8 февраля в Нижнем Тагиле на ГГМ произошла коммунальная авария. Возле дома № 36 на Уральском проспекте разлилась вода. Затопило стоянку для автомобилей. Несколько транспортных средств оказались вмерзшими в воду. Как рассказали эксперты, ущерб может быть возмещен хозяевам поврежденных авто через претензию управляющей компании, либо если есть страховой полис КАСКО.

В Тагиле хозяевам вмерзших в лед авто без КАСКО придется судиться с коммунальщиками
Узнать подробнее

Материалы по теме
«Машины вмерзли в воду»: в Нижнем Тагиле затопило Уральский проспект из-за аварии
#Тротуар#Коммунальная авария#Тагилстрой#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14