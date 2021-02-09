В Нижнем Тагиле на Тагилстрое тротуар залило водой из прорваной трубы

ЧП произошло днем 9 февраля. Возле дома № 12 на улице Матросова в Нижнем Тагиле тротуар оказался залит водой. Подписчик группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» выложил видео, на котором из трубы вырывается вода, которая тут же превращается в ледяную пыль.
Тротуар вокруг места происшествия оказался залит водой, которая быстро превратилась в лед.
В аварийной службе редакции TagilCity.ru рассказали, что по данному факту действительно поступало обращение, которое было передано «Водоканалу».
Как рассказала изданию местная жительница, три сотрудника МУП «Водоканал» около 17.00 были на месте и устраняли повреждение, а машина «аварийки» в этот момент отъезжала от места аварии.
Напомним, 8 февраля в Нижнем Тагиле на ГГМ произошла коммунальная авария. Возле дома № 36 на Уральском проспекте разлилась вода. Затопило стоянку для автомобилей. Несколько транспортных средств оказались вмерзшими в воду. Как рассказали эксперты, ущерб может быть возмещен хозяевам поврежденных авто через претензию управляющей компании, либо если есть страховой полис КАСКО.