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Устроивший ДТП директор Североуральской прицефабрики остался на свободе

10 февраля 2021, 07:45
Фото: 1Mediainvest.ru
Глава Среднеуральской птицефабрики Андрей Косилов избежал тюремного заключения за ДТП, в котором студентка осталась инвалидом.

Суд назначил экс-замгубернатора Челябинской области Андрею Косилову наказание в виде ограничения свободы на два года и на тот же срок лишил его права управлять транспортными средствами. Во время действия срока, Косилов не сможет покидать Сосновский район Челябинской области. Также ему запрещено выходить на улицу в вечернее и ночное время, пишет Ура.ру.

Напомним, Андрей Косилов устроил ДТП в июле 2019 года. На своем Lexus он выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Lada. В результате аварии пострадали четыре человека в отечественном автомобиле. Одна из студенток получила инвалидность и до сих пор питается через трубку. Прокурор попросил оставить на свободе обвиняемого и назначить ему один год и 10 месяцев ограничения свободы.

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