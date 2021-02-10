В Нижнем Тагиле изменится схема работы светофоров на перекрестке Ленина-Мира

Напомним, 9 февраля сообщалось об увеличении фаз работы светофоров в Нижнем Тагиле. На текущий момент есть четыре программы на каждое время суток. Планируется ввести еще как минимум четыре дополнительные программы, которые будут работать в часы пик. В течение этого времени интенсивность транспорта в начале может быть пиковая, а затем снижаться. В общей сложности планируется ввести 11 режимов.