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В Нижнем Тагиле изменится схема работы светофоров на перекрестке Ленина-Мира

10 февраля 2021, 10:45
Фото: 1Mediainvest.ru
В центре Нижнего Тагила изменится схема работы светофора на перекрестке проспектов Ленина и Мира, сообщает пресс-служба мэрии.

С 12 февраля на перекрестке центральных улиц города будет введена отдельная фаза работы светофоров для пешеходов.

Нововведение будет сделано по предписанию ГИБДД.

Напомним, 9 февраля сообщалось об увеличении фаз работы светофоров в Нижнем Тагиле. На текущий момент есть четыре программы на каждое время суток. Планируется ввести еще как минимум четыре дополнительные программы, которые будут работать в часы пик. В течение этого времени интенсивность транспорта в начале может быть пиковая, а затем снижаться. В общей сложности планируется ввести 11 режимов.

В Нижнем Тагиле планируется увеличение количества программ работы светофоров
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#Перекресток#Проспект Мира#Пешеходы#Проспект Ленина#Схема движения#Нижний Тагил#Общество
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