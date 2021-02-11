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В Свердловской области еще у 284 человек выявлен коронавирус

11 февраля 2021, 08:21
Фото: pixabay.com
Еще у 284 человек в Свердловской области за сутки с 10 по 11 февраля подтвержден коронавирус, сообщает оперативный штаб региона.

Общее число заболевших коронавирусом свердловчан приближается к 74 тысячам

Больше всего случаев за сутки выявлено в Екатеринбурге. Там диагноз подтвержден у 97 человек. Остальные заболевшие являются жителями Алапаевска и Алапаевского района, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Кушвы, Краснотурьинска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Таборинского, Талицкого, Тугулымского городских округов.

В общей сложности с начала пандемии в регионе зафиксировано 73 948 случаев.

На сегодняшний день 325 человек находятся в тяжелом состоянии. Из них 206 помещены в реанимацию, в том числе 139 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней тяжести составляет 1655 человек.

В России за последние сутки подтверждено 15 038 случаев заболевания коронавирусом, а общее число зараженных составляет 4 027 748 человек.

Почти три сотни жителей Свердловской области выписаны из больниц по выздоровлению за минувшие сутки

Всего из больниц области по выздоровлению за сутки выписаны 294 пациента. Общее число вылечившихся составляет 66 734 человека.

В целом по России число выздоровевших достигло 3 538 422 человек, из низ 21 961 выписан за последние сутки.

В Свердловской области подтверждено еще 12 летальных случаев

В общей сложности от инфекции за время пандемии скончались 2183 человека.

В России за сутки подтверждено 553 летальных случая. Всего погибших от инфекции насчитывается 78 687 человек.

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