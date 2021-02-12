TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Екатеринбурге ответственный за уборку снега глава отдела ДЭУ отправлен под арест

12 февраля 2021, 04:20
Фото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге суд отправил под домашний арест начальника отдела благоустройства администрации Кировского района Илью Лободу.

Среди вопросов, которыми занимается глава отдела районного ДЭУ — уборка дорог и их содержание. Следствие предполагает, что Лобода занимался мошенничеством, пишет ЕАН.

Кроме того, суд наложил ограничение на некоторые действия директору МБУ «Кировский дорожно-эксплуатационный участок» Сергею Худякову и главному инженеру Александру Юхно.

Напомним, 10 февраля утром в ДЭУ Кировского района нагрянули сотрудники ФСБ с обысками. Сотрудники задержали руководителей организации и главу отдела благоустройства Илью Лободу.

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ приехали с проверкой в ДЭУ Кировского района
Узнать подробнее

Материалы по теме
Главу Кировского района Екатеринбурга задержали по подозрению в крупном мошенничествеСуд закрыл дело главы Кировского района Екатеринбурга Александра ЛошаковаВ Екатеринбурге сотрудники ФСБ приехали с проверкой в ДЭУ Кировского района
#Суд#Екатеринбург#Начальник#Домашний арест#Районы#Дороги#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14