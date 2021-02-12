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В екатеринбургском аэропорту Кольцово появился третий пункт тестирования на COVID-19

12 февраля 2021, 07:32
Фото: Яндекс.Карты
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге появился еще один пункт тестирования на коронавирус. Новая точка работает круглосуточно и без выходных.

Третья точка принадлежит частной медицинской организации, в то время как первые две — Центру гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, пишет Znak со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Там уточнили, что анализ проводится путем забора биоматериала методом ПЦР. Результаты тестирования предоставляются в течение 24 часов. Для удобства сканированные документы отправляются на электронную почту. Их можно загрузить на Госуслуги в течение трех дней после прибытия из-за границы.

Напомним, с 8 февраля в Екатеринбурге возобновлено международное авиасообщение. В ближайшие недели из Кольцово можно будет отправиться в 26 стран мира.

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#Екатеринбург#Тестирование#Кольцово#Коронавирус#Новости УрФО#Здоровье
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