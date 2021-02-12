Вода бежала четыре дня: в Верхней Салде коммунальщики устранили аварию на Энгельса

Напомним, в Нижнем Тагиле 11 февраля из-за вышедшей из строя колонки затопило на улицах Береговая-Ударная и Бригадная. Видимость на перекрестке была ограничена пятью метрами, но предупреждающих дорожных знаков не было выставлено.