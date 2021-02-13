tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля 2021, 15:11

Published 13 февраля 2021, 15:11

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

В Екатеринбурге пойман и передан Италии мафиози-вымогатель

13 февраля 2021, 15:11
В Екатеринбурге был задержан мафиози, находившийся в международном розыске. Его передали Италии.

В одной из гостиниц столицы Урала в феврале 2020 года был задержан иностранный гражданин, находившийся в международном розыске. Его обвиняют в 28 эпизодах вымогательства у денежных средств у водителей и угрозах владелице транспортной компании в период 2002–2011 годов.

Подозреваемый является гражданином Молдавии. Ордер на его арест был выдан в 2018 году. Его передали правоохранительным органам Италии, пишет E1.

Напомним, в СИЗО Екатеринбурга был помещен бразилец по ориентировке Интерпола. Ему вменяют поджог телестудии в Бразилии. Сам обвиняемый считает, что подвергся политическому преследованию у себя на родине, а если его депортируют, то его жизнь будет в опасности. В связи с этим он попросил предоставить ему политическое убежище, однако получил отказ.

Материалы по теме
Задержанный в Екатеринбурге бразилец попросил политического убежища в России
#Происшествия#Новости УрФО#Россия#Италия#Преступник#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика