В Екатеринбурге пойман и передан Италии мафиози-вымогатель

Posted 13 февраля 2021, 15:11
Published 13 февраля 2021, 15:11
Modified 29 ноября, 17:41
Updated 29 ноября, 17:41
В одной из гостиниц столицы Урала в феврале 2020 года был задержан иностранный гражданин, находившийся в международном розыске. Его обвиняют в 28 эпизодах вымогательства у денежных средств у водителей и угрозах владелице транспортной компании в период 2002–2011 годов.
Подозреваемый является гражданином Молдавии. Ордер на его арест был выдан в 2018 году. Его передали правоохранительным органам Италии, пишет E1.
Напомним, в СИЗО Екатеринбурга был помещен бразилец по ориентировке Интерпола. Ему вменяют поджог телестудии в Бразилии. Сам обвиняемый считает, что подвергся политическому преследованию у себя на родине, а если его депортируют, то его жизнь будет в опасности. В связи с этим он попросил предоставить ему политическое убежище, однако получил отказ.