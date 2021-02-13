В Екатеринбурге пойман и передан Италии мафиози-вымогатель

Напомним, в СИЗО Екатеринбурга был помещен бразилец по ориентировке Интерпола. Ему вменяют поджог телестудии в Бразилии. Сам обвиняемый считает, что подвергся политическому преследованию у себя на родине, а если его депортируют, то его жизнь будет в опасности. В связи с этим он попросил предоставить ему политическое убежище, однако получил отказ.