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Posted 15 февраля 2021, 16:04

Published 15 февраля 2021, 16:04

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Генпрокуратура и ФСБ нагрянули с проверкой в свердловский полицейский главк

15 февраля 2021, 16:04
Сотрудники ФСБ и Генпрокуратуры прибыли в главк Свердловской области с незапланированной проверкой.

Интерес проверяющих представляло Главное следственное управление регионального главка. Его с 2019 года возглавляет генерал-майор юстиции Владимир Миронов, сообщает Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам инсайдера, во время проверки искали факты злоупотребления полномочиями.

Напомним, 10 февраля в МБУ «Кировский дорожно-эксплуатационный участок» Екатеринбурга приехали с проверкой сотрудники ФСБ.

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#Происшествия#Новости УрФО#Проверка#ФСБ#Генпрокуратура#Екатеринбург
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