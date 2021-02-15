Генпрокуратура и ФСБ нагрянули с проверкой в свердловский полицейский главк

Posted 15 февраля 2021, 16:04
Published 15 февраля 2021, 16:04
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Интерес проверяющих представляло Главное следственное управление регионального главка. Его с 2019 года возглавляет генерал-майор юстиции Владимир Миронов, сообщает Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам инсайдера, во время проверки искали факты злоупотребления полномочиями.
Напомним, 10 февраля в МБУ «Кировский дорожно-эксплуатационный участок» Екатеринбурга приехали с проверкой сотрудники ФСБ.