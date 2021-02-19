В больнице скончался отец погибших дочерей в ДТП на севере Урала

Posted 19 февраля 2021, 04:03
Published 19 февраля 2021, 04:03
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Восьмилетняя девочка скончалась на месте аварии, а её десятилетняя сестра в машине скорой помощи.
Прощание с мужчиной состоится в Няганской церкви 20 февраля в субботу в 12 часов.
Он ушел вслед за своими доченьками,написали родственники погибшего в соцсетях.
Напомним, в ДТП на трассе Ивдель-ХМАО водитель Kia Rio не выбрал безопасную скорость, из-за этого он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Land Cruiser. Водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницы, а две его дочери погибли.