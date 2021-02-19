В больнице скончался отец погибших дочерей в ДТП на севере Урала

Напомним, в ДТП на трассе Ивдель-ХМАО водитель Kia Rio не выбрал безопасную скорость, из-за этого он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Land Cruiser. Водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницы, а две его дочери погибли.