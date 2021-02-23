Сотрудник фермы в Лесном рассказал подробности издевательств над животными

Posted 23 февраля 2021, 14:31
Published 23 февраля 2021, 14:31
Modified 29 ноября, 17:33
Updated 29 ноября, 17:33
Сотрудники фермы говорили руководству о нехватке гранулированных кормов, однако, привозились только отруби, пишет E1.
Руководству только нужно молоко. Чем коровы питаются — начальству тоже всё равно,сообщил сотрудник фермы.
Также работник рассказал о том, что люди не желают работать в антисанитарных условиях, из-за чего увольняются. На ферме остаются лишь те, кто не интересуется животными. За последний месяц собственной смертью умерли только четыре коровы.
Иногда по ночам приезжают какие-то южане, режут коров, которые уже умирают. Если успели зарезать до того, как она сдохла от голода и жажды, — мясо куда-то увозят, я не знаю,поделился информацией сотрудник фермы.
Напомним, местные жители Лесного пожаловались на условия, в которых содержатся коровы на ферме. Животные лежали в собственном навозе и в воде.