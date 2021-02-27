Грузовик с фургоном ударился о столб и вылетел на встречку в Екатеринбурге

Posted 27 февраля 2021, 11:47
Published 27 февраля 2021, 11:47
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
ДТП произошло на улице 8 марта в Екатеринбурге, рядом с ТЦ «Мегаполис», пишет Е1.
По словам очевидцев, в данной аварии не пострадали люди, однако, было остановлено движение трамваев в сторону центра города.
Напомним, четыре человека оказались в больнице после массового ДТП, которое произошло на перекрестке Ильича-Космонавтов. У одного из пострадавших диагностировали перелом основания черепа.