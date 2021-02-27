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Posted 27 февраля 2021, 11:47

Published 27 февраля 2021, 11:47

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Грузовик с фургоном ударился о столб и вылетел на встречку в Екатеринбурге

27 февраля 2021, 11:47
Водитель грузовика с фургоном в Екатеринбурге пошёл в занос и вылетел на столб, после чего он выехал на встречную полосу. Далее мужчина совершил столкновение с Ssang Yong.

ДТП произошло на улице 8 марта в Екатеринбурге, рядом с ТЦ «Мегаполис», пишет Е1.

По словам очевидцев, в данной аварии не пострадали люди, однако, было остановлено движение трамваев в сторону центра города.

Напомним, четыре человека оказались в больнице после массового ДТП, которое произошло на перекрестке Ильича-Космонавтов. У одного из пострадавших диагностировали перелом основания черепа.

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#Происшествия#ДТП#Грузовик#Встречная полоса#Вылет#Екатеринбург
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