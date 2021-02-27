Грузовик с фургоном ударился о столб и вылетел на встречку в Екатеринбурге

Водитель грузовика с фургоном в Екатеринбурге пошёл в занос и вылетел на столб, после чего он выехал на встречную полосу. Далее мужчина совершил столкновение с Ssang Yong.