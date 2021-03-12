На площадке «Тагильской лагуны-2» началась подготовка к установке свайного фундамента

Напомним, 5 марта сообщалось, что тагильчане смогут наблюдать за выполнением проекта «Тагильская лагуна» в реальном времени. На официальном сайте Нижнего Тагила открылся соответствующий раздел. Там расположено описание проекта, все актуальные новости, фото и видеоматериалы. На реализацию «Тагильской лагуны» потратят 556 миллионов рублей. По периметру стройплощадки планируют возвести забор и установить камеры.