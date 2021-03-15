Преступница попалась из-за забытой в квартире ватрушки в Асбесте

Posted 15 марта 2021, 10:24
Published 15 марта 2021, 10:24
Modified 29 ноября, 17:44
Updated 29 ноября, 17:44
В Асбесте полицейские разыскали подозреваемую в многочисленных кражах у пенсионеров. Она проходит по нескольким эпизодам. Женщина представлялась бабушкам «соцработницей» или «сотрудницей УК». Войдя в доверия пожилых граждан, злоумышленница узнавала где хранятся деньги и похищала средства. В двух случаях она подходила к жертвам на улице и сообщала о «расстегнувшейся сережке», под предлогом помощи она снимала украшение и присваивала.
В одной из квартир подозреваемая оставила ватрушку. Стражи порядка вычислили магазин, в котором приобреталось кондитерское изделие, а затем определили по камерам видеонаблюдения подозреваемую и задержали её.
Гражданка не стала демонстрировать из себя матерого «Фокса в юбке» и созналась в содеянном, дав признательные показания, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям 159 УК РФ (Мошенничество) и 159 УК РФ (Кража). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, 14 марта ночью в Нижнем Тагиле неизвестные обокрали сразу три магазина. По одному случаю на улице Попова на Тагилстрое полицейские получили заявление и организовали проверку.