tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 марта 2021, 10:24

Published 15 марта 2021, 10:24

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

Преступница попалась из-за забытой в квартире ватрушки в Асбесте

15 марта 2021, 10:24
Полицейские по забытой в квартире жертвы ватрушке вычислили подозреваемую в краже в Асбесте, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

В Асбесте полицейские разыскали подозреваемую в многочисленных кражах у пенсионеров. Она проходит по нескольким эпизодам. Женщина представлялась бабушкам «соцработницей» или «сотрудницей УК». Войдя в доверия пожилых граждан, злоумышленница узнавала где хранятся деньги и похищала средства. В двух случаях она подходила к жертвам на улице и сообщала о «расстегнувшейся сережке», под предлогом помощи она снимала украшение и присваивала.

В одной из квартир подозреваемая оставила ватрушку. Стражи порядка вычислили магазин, в котором приобреталось кондитерское изделие, а затем определили по камерам видеонаблюдения подозреваемую и задержали её.

Гражданка не стала демонстрировать из себя матерого «Фокса в юбке» и созналась в содеянном, дав признательные показания, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям 159 УК РФ (Мошенничество) и 159 УК РФ (Кража). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 14 марта ночью в Нижнем Тагиле неизвестные обокрали сразу три магазина. По одному случаю на улице Попова на Тагилстрое полицейские получили заявление и организовали проверку.

Материалы по теме
Шубу за 150 тысяч «подарили» полицейские жительнице Нижнего Тагила на 8 марта20 тысяч украл через телефон тяжелобольного пациента злоумышленник в Екатеринбурге
#Происшествия#Свердловская область#Асбест#Кража#Мошенничество#Мошенница#Подозреваемая
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика