В распространении порнографии за деньги обвиняется житель Нижнего Тагила

Posted 16 марта 2021, 11:42
Published 16 марта 2021, 11:42
Modified 29 ноября, 17:41
Updated 29 ноября, 17:41
В феврале 2020 года обвиняемый в распространении порнографии создал ВКонтакте закрытую группу. Там были опубликованы снимки сожительницы интимного характера. Для вступления в группу, пользователи должны были внести взнос в размере 500 рублей, а фото докупались отдельно, сообщают «Все новости».
Сожительница 38-летнего мужчины не знала, что он выкладывал ее фото, но требовать уголовного преследования не стала. В семье воспитывается несколько детей.
ГУ МВД по Свердловской области раскрыли бизнес-идею и инициировали расследование. После обвинения в распространении порнографии и возбуждением уголовного дела, мужчина удалил запрещённый контент и группу.
За данное преступление правонарушителю грозит от двух до шести лет заключения, отмечает заместитель прокурора Дзержинского района Сергей Егоров.
Напомним, на Среднем Урале в отношении рекламировавших «массажный» салон организаций возбуждено четыре уголовных дела. Объявления были зафиксированы на двух помещениях заправки, в журналах и на рекламном щите.