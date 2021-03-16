tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 марта 2021, 11:42

Published 16 марта 2021, 11:42

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

В распространении порнографии за деньги обвиняется житель Нижнего Тагила

16 марта 2021, 11:42
Житель Нижнего Тагила за деньги распространял в закрытой группе ВКонтакте интимные фото своей подруги.

В феврале 2020 года обвиняемый в распространении порнографии создал ВКонтакте закрытую группу. Там были опубликованы снимки сожительницы интимного характера. Для вступления в группу, пользователи должны были внести взнос в размере 500 рублей, а фото докупались отдельно, сообщают «Все новости».

Сожительница 38-летнего мужчины не знала, что он выкладывал ее фото, но требовать уголовного преследования не стала. В семье воспитывается несколько детей.

ГУ МВД по Свердловской области раскрыли бизнес-идею и инициировали расследование. После обвинения в распространении порнографии и возбуждением уголовного дела, мужчина удалил запрещённый контент и группу.

За данное преступление правонарушителю грозит от двух до шести лет заключения, отмечает заместитель прокурора Дзержинского района Сергей Егоров.

Напомним, на Среднем Урале в отношении рекламировавших «массажный» салон организаций возбуждено четыре уголовных дела. Объявления были зафиксированы на двух помещениях заправки, в журналах и на рекламном щите.

#Происшествия#Нижний Тагил#Фото#Порно
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика