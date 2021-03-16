В распространении порнографии за деньги обвиняется житель Нижнего Тагила

В феврале 2020 года обвиняемый в распространении порнографии создал ВКонтакте закрытую группу. Там были опубликованы снимки сожительницы интимного характера. Для вступления в группу, пользователи должны были внести взнос в размере 500 рублей, а фото докупались отдельно, сообщают «Все новости».