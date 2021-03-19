Премьера современной финской оперы впервые в России состоится в Екатеринбурге

Композитором оперы является Кайи Саариахо. В основе произведения лежит либретто Амина Маалуфа, который вдохновился историей трубадура Жофре Рюделя. По сюжету, пилигрим рассказывает ему о красоте и добродетели графини Клеманс из Триполи. Жофре заочно влюбляется в нее и отправляется к ней, чтобы увидеть.
Режиссер-постановщик Ярославия Калесидис пояснила, что она училась на драматического режиссера и долго искала нужные метафоры через действия.
В итоге мы вышли на такой символизм: Жофре не просто пишет стихи, а делает реальную лютню, как ремесленник, работает над ней. Каждую деталь для нее нужно выточить, как каждое слово стиха, рассказала режиссер Е1.
Она отметила, что у Клеманс в постановке есть женский хор со щитами. В разные моменты они работают как защита или как украшение платья.
Напомним, в 2020 году театр «Урал Опера Балет» из Екатеринбурга получил четыре «Золотые маски» — по две в опере и в балете.