TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Премьера современной финской оперы впервые в России состоится в Екатеринбурге

19 марта 2021, 06:25
Фото: Е1
Премьера финской оперы «Любовь издалека» пройдет впервые в России в «Урал Опера Балет» Екатеринбурга.

Композитором оперы является Кайи Саариахо. В основе произведения лежит либретто Амина Маалуфа, который вдохновился историей трубадура Жофре Рюделя. По сюжету, пилигрим рассказывает ему о красоте и добродетели графини Клеманс из Триполи. Жофре заочно влюбляется в нее и отправляется к ней, чтобы увидеть.

Режиссер-постановщик Ярославия Калесидис пояснила, что она училась на драматического режиссера и долго искала нужные метафоры через действия.

В итоге мы вышли на такой символизм: Жофре не просто пишет стихи, а делает реальную лютню, как ремесленник, работает над ней. Каждую деталь для нее нужно выточить, как каждое слово стиха, рассказала режиссер Е1.

Она отметила, что у Клеманс в постановке есть женский хор со щитами. В разные моменты они работают как защита или как украшение платья.

Напомним, в 2020 году театр «Урал Опера Балет» из Екатеринбурга получил четыре «Золотые маски» — по две в опере и в балете.

Театр «Урал Опера Балет» получил четыре «Золотые маски»
Узнать подробнее

Материалы по теме
Спектакли тагильских театров попали в афишу конкурса «Браво-2020»Во всероссийском проекте «Большие гастроли» примут участие театры из Нижнего ТагилаТеатр Кукол Нижнего Тагила станет участником Международного фестиваля в Москве
#Екатеринбург#Театр#Балет#Опера#Новости УрФО#Свободное время
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14