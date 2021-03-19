Снежная глыба рухнула на крышу иномарки на Вагонке в Нижнем Тагиле

Напомним, 29 января сообщалось об аналогичном случае в Екатеринбурге. На улице Гурзуфская, 28 на «Шевроле» упала глыба снега. Эксперты предварительно сообщили, что машина не подлежит восстановлению. В управляющей компании рассказали, что из-за конструктивных особенностей здания сход снега с крыши невозможен. Человек от компании осмотрел место происшествия и сделал вывод, что снег упал с козырька балкона на девятом этаже. Тем не менее, в УК приняли обращение гражданина и обещали дать на него ответ.