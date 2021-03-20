Более 10 нарушений правил перевозки детей выявлено в Нижнем Тагиле во время рейда

Родительский актив и педагоги детского сада «Маячок» под руководством автоинспекторов ГИБДД проводили родительское патрулирование. Дежурство было организовано возле дошкольного учреждения в вечернее время. Родители — активисты вручали водителям памятки о правилах перевозки детей, а сотрудники ГИБДД проверяли наличие детских автокресел.
За 2 часа работы сотрудники ДПС выявили и пресекли 11 таких нарушений. Все водители были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, она предусматривает штраф в размере трех тысяч рублей.
В ведомстве отметили, что с начала 2021 года в Нижнем Тагиле и пригороде зарегистрировано шесть ДТП с участием детей. Травмы получили два ребенка — пешехода, остальные четыре пострадали в качестве детей- пассажиров.
Напомним, в Нижнем Тагиле за два дня рейдов сотрудники ГИБДД выявили 20 должников, которые не заплатили штрафы.