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«Полицейский» обманул женщину на 700 тысяч кредитных рублей в Екатеринбурге

21 марта 2021, 08:00
Фото: 1Mediainvest.ru
700 тысяч рублей взяла в кредит жительница Екатеринбурга по просьбе «полицейского» и «сотрудника банка». Затем она перевела средства через банкомат на счет мошенников.

Мошенники действовали по новой схеме, чтобы обмануть свердловчанку. Екатеринбурженке позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что один из работников финансовой организации пытается совершить кражу с её банковского счёта. Для поимки преступника он попросил помощи у гражданки. После этого женщине позвонил «полицейский» и подтвердил слова «сотрудника банка».

Женщина по просьбе «правоохранителя» и лже-банкира взяла кредиты на 700 тысяч рублей. Затем через банкомат она перевела их на счет «финансового специалиста».

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Полиция проводит расследование.

Это не первый случай звонка «силовиков». 15 марта сообщалось о 64-летней жительнице Екатеринбурга, которой позвонили «сотрудники силовых структур». Аферисты использовали поддельный телефонный номер силовых структур. Они посоветовали женщине сотрудничать с представителями финансовой организации, которые свяжутся с ней позже. Следуя указаниям, пенсионерка оформила несколько кредитов и отдала их мошенникам. Женщина лишилась 6,1 миллиона рублей.

Подделали номер: 6,1 миллиона перевела мошенникам пенсионерка из Екатеринбурга
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#Мошенничество#Екатеринбург#Кредит#Телефонные мошенники#Новости УрФО#Происшествия
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