«Полицейский» обманул женщину на 700 тысяч кредитных рублей в Екатеринбурге

Мошенники действовали по новой схеме, чтобы обмануть свердловчанку. Екатеринбурженке позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что один из работников финансовой организации пытается совершить кражу с её банковского счёта. Для поимки преступника он попросил помощи у гражданки. После этого женщине позвонил «полицейский» и подтвердил слова «сотрудника банка».