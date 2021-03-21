«Сначала повязали девушку»: в Екатеринбурге люди в масках и камуфляже задержали двоих

Правоохранителями были задержаны два человека. По информации МВД, данные лица могут быть причастны к обороту наркотиков. В настоящий момент проводятся следственный действия по их местам жительства. В случае обнаружения запрещенных веществ, будет заведено уголовное дело по статье 228 УК РФ, уточнил полковник Горелых.