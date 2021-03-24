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Хоккейная команда «Мечта» из Тагила впервые вышла на международный уровень

24 марта 2021, 16:53
Фото: 1mediainvest.ru
Хоккейная команда «Мечта» из Нижнего Тагила, которая состоит из юношей 2010–2011 годов рождения, впервые вышла на международный уровень, сообщает пресс-служба администрации города.

В декабре 2021 года ребята примут участие в хоккейном турнире в Калининграде с участием зарубежных команд, рассказал тренер команды Виктор Стариков.

Спортсмены выиграли III этап финальных Всероссийских соревнований юных хоккеистов Клуба «Золотая шайба». По этому случаю они приняли участие в официальном мероприятии, на котором присутствовал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутат городской думы Александр Долгоруков и директор дома детского творчества Ленинского района Наталья Кравченко. Хоккеистов поздравили с победой.

После окончания этого сезона будет проведена реконструкция хоккейного корта, на котором занимаются ребята,отметил Владислав Пинаев.

Также он рассказал, что к завершению близится проектирование нового стадиона на территории СОШ № 10.

Напомним, финальный турнир «Золотая шайба» проходил в Астрахани с 11 по 16 марта. Хоккейная дружина «Мечта» из Нижнего Тагила не проиграла ни одного матча и стала победителем среди 16 команд.

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#Владислав Пинаев#Хоккей#Хоккейный клуб#Администрация Нижнего Тагила#Нижний Тагил#Спорт
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