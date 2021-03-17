TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Победителями Всероссийских соревнований «Золотая шайба» стали юные тагильчане

17 марта 2021, 12:54
Фото: 1mediainvest.ru
III этап финальных Всероссийских соревнований юных хоккеистов Клуба «Золотая шайба» выиграли тагильские юноши 2010–2011 годов рождения, сообщает пресс-служба администрации города.

Финальный турнир «Золотая шайба» проходил в Астрахани с 11 по 16 марта. Хоккейная дружина «Мечта» из Нижнего Тагила не проиграла ни одного матча и стала победителем среди 16 команд.

В финале со счетом 5-0 тагильчане выиграли соперников из Сургута. По итогам соревнований два тагильских спортсмена вошли в символическую сборную турнира. Лучшим нападающим был признан Матвей Подчувалов, звание лучшего бомбардира получил Дмитрий Силаев.

Это был настоящий праздник детского хоккея. Все было отлично организовано: от проживания и питания, до проведения матчей, рассказал тренер команды Виктор Стариков.

Он отметил, что тагильская команда стала единственной, которая не проиграла ни одной игры. Также тренер поблагодарил родителей мальчиков за их полноценную подготовку.

Последний раз команда добивалась подобного результата 15 лет назад, это четвертая победа тагильских хоккеистов во Всероссийских соревнованиях. Еще 10 раз воспитанники «Мечты» были призерами этого турнира.

Победителей и тренеров поздравил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он отметил, что на базе СОШ № 10 будет построена многофункциональная спортивная площадка, на которой смогут тренироваться воспитанники «Мечты».

Думаю, что наши усилия положительно повлияют на функциональную подготовку ребят, позволят хоккеистам «Мечты» и в следующих сезонах достойно представлять наш город на самом высоком уровне, рассказал глава города.

Теперь тагильских хоккеистов ждет суперфинал соревнований, который пройдет в Пермском крае в конце мая — начале июня 2020 года.

Напомним, в феврале хоккейный клуб «Спутник» из Нижнего Тагила второй раз одержал победу на первенстве Свердловской области.

Тагильский хоккейный клуб второй раз одержал победу на первенстве Среднего Урала
Узнать подробнее

Материалы по теме
Тагильский «Спутник» уступил в первом матче первенства Свердловской области по хоккеюТагильский «Металлург» одержал победу в матче чемпионата региона по хоккею с мячомИз-за удара шайбой в голову скончался 19-летний воспитанник уральского «Трактора»
#Хоккей#Победа#Шайба#Администрация Нижнего Тагила#Мэр#Нижний Тагил#Спорт#Владислав Пинаев
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14