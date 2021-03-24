Владимир Путин поставил прививку от COVID-19

23 марта президент поставил вакцину от COVID-19. Он чувствует себя хорошо и проведет полноценный рабочий день в среду, 24 марта, пишет ТАСС.
Владимир Путин не стал выносить прививку на публику. Ему это не нравится, передает ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.
В сообщении не уточняется какой именно вакциной был привит глава государства. Как рассказали в пресс-службе Кремля, это сделано намеренно, чтобы подчеркнуть надежность всех трех препаратов от COVID-19.
Напомним, о планах поставить прививку от коронавируса президента РФ Владимира Путина сообщалось 22 марта.