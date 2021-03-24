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Владимир Путин поставил прививку от COVID-19

24 марта 2021, 04:54
Фото: 1Mediainvest.ru
Президент России Владимир Путин вакцинировался от коронавирусной инфекции.

23 марта президент поставил вакцину от COVID-19. Он чувствует себя хорошо и проведет полноценный рабочий день в среду, 24 марта, пишет ТАСС.

Владимир Путин не стал выносить прививку на публику. Ему это не нравится, передает ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

В сообщении не уточняется какой именно вакциной был привит глава государства. Как рассказали в пресс-службе Кремля, это сделано намеренно, чтобы подчеркнуть надежность всех трех препаратов от COVID-19.

Напомним, о планах поставить прививку от коронавируса президента РФ Владимира Путина сообщалось 22 марта.

Владимир Путин планирует 23 марта привиться от COVID-19
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#Прививка#Владимир Путин#Вакцина#Коронавирус#Вакцинация от коронавируса в Свердловской области#Здоровье
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