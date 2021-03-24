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Загородного дома, машины и парковочного места лишился уралец из-за долга в 6,5 млн

24 марта 2021, 08:02
Фото: 1mediainvest.ru
За долги машину Hyundai Elantra, загородный дом и парковочное место арестовали приставы у жителя Екатеринбурга.

Также должнику запрещено проводить какие-либо регистрационные действия с квартирой и выезжать за пределы страны. Причиной стали неоплаченные налоги и долг физическому лицу. В общей сложности мужчина задолжал 6,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что после принудительных мер мужчина так и не начал погашать долги. Поэтому имущество было передано специализированной организации для оценки и реализации, а торгах в ТУ Росимущества.

Должник пытался скрыть свой автомобиль от приставов, отметили в службе. Он убеждал, что она в ремонте. Однако судебный пристав обнаружил авто на парковке у офиса службы такси. Он выяснил, что за рулем ездит не владелец, а мужчина, получивший его на время для подработки в такси.

Напомним, житель Северодвинска погасил долг в размере 38,7 тысячи рублей 22 килограммами монет с номиналом от 10 копеек до 10 рублей.

22 килограмма монет для оплаты долга принес приставу житель Северодвинска
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#Судебные приставы#Екатеринбург#Приставы#Долг#Новости УрФО#Экономика
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