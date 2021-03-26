Глыба льда рухнула на автомобиль в Екатеринбурге

Там рядом стояли свидетели, они все видели. Мы пока не оценили ущерб, сегодня составляем договор о независимой экспертизе. Я напишу претензию электросетевой компании и попробую с ними договориться. Если они не пойдут навстречу, то буду обращаться обязательно в суд,отметила женщина.