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Глыба льда рухнула на автомобиль в Екатеринбурге

26 марта 2021, 11:53
Фото: Е1.ru
С крыши одного из зданий в Екатеринбурге, принадлежащего городской электросетевой компании, рухнула глыба льда, приземлившись на автомобиль. В компании обещали рассмотреть вопрос о возмещении ущерба.

Вечером 25 марта глыба льда рухнула на автомобиль Renault Kaptur на улице Луначарского в Екатеринбурге, повредив багажник и заднее стекло. Об инциденте Е1 сообщила владелица иномарки.

Там рядом стояли свидетели, они все видели. Мы пока не оценили ущерб, сегодня составляем договор о независимой экспертизе. Я напишу претензию электросетевой компании и попробую с ними договориться. Если они не пойдут навстречу, то буду обращаться обязательно в суд,отметила женщина.

В электросетевой компании изданию рассказали, что готовы рассмотреть вопрос о возмещении причиненного ущерба в случае, если пострадавшая к ним обратится. Там отметили, что уже смогли найти данные хозяйки автомобиля и обязательно свяжутся с ней.

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#Глыба#Авто#Екатеринбург#Общество#Новости УрФО#Происшествия
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