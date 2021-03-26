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Из-за пожара в общежитии лестеха в Екатеринбурге эвакуированы 20 человек

26 марта 2021, 06:03
Фото: ИА "Ночные новости"
В общежитии Уральского государственного лесотехнического университета произошел пожар, в результате которого было эвакуировано 20 человек.

Огонь начал полыхать в комнате на четвертом этаже. Хозяин поставил на зарядку китайский блок питания для телефона и отправился в магазин, а когда вернулся обратно, то в здании уже был пожар, пишет E1.

Из пятиэтажного здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

По данным ГУ МЧС России Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 21.00. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Дальнейшего распространения огня на соседние комнаты удалось избежать. Огонь был ликвидирован в течение 20 минут. Причины произошедшего уточняются. Пострадавших в происшествии нет.

Напомним, 25 марта в питомнике для ездовых собак в поселке Медный под Екатеринбургом произошел пожар. В результате погиб 67-летний основатель питомника.

В питомнике для ездовых собак под Екатеринбургом произошел пожар
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#Екатеринбург#Пожар#Новости УрФО#Происшествия
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