Из-за сбежавшей макаки выставку животных в ТЦ Асбеста проверит прокуратура

Напомним, 25 марта сообщалось о сбежавшей макаке из ТЦ Асбеста. По словам свидетелей, организаторы хотели поймать обезьяну, но у них ничего не получилось. Очевидцы сообщают, что животное поранилось и были видны капли крови. Вопреки ожиданиям выставки животных, примат не вернулся из-за голода в клетку, а начал воровать продукты в супермаркете. Администрация ТЦ приняла решение вызвать специалистов по отлову животных из Екатеринбурга.