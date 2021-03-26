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Из-за сбежавшей макаки выставку животных в ТЦ Асбеста проверит прокуратура

26 марта 2021, 10:52
Фото: pixabay.com
Прокуратура проверит выставку животных в торговом центре Асбеста из-за сообщений СМИ о сбежавшей макаке. Животное воровало еду в супермаркете.

Сотрудники прокуратуры проверят организацию на предмет соблюдения законодательства по 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 25 марта сообщалось о сбежавшей макаке из ТЦ Асбеста. По словам свидетелей, организаторы хотели поймать обезьяну, но у них ничего не получилось. Очевидцы сообщают, что животное поранилось и были видны капли крови. Вопреки ожиданиям выставки животных, примат не вернулся из-за голода в клетку, а начал воровать продукты в супермаркете. Администрация ТЦ приняла решение вызвать специалистов по отлову животных из Екатеринбурга.

Сбежавшую с выставки животных обезьяну два дня пытаются поймать в ТЦ Асбеста
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#Прокуратура#Проверка#Обезьяны#Прокурорская проверка#Асбест#Животные#Выставка#Происшествия
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