Восстановление дороги от Серовской трассы к поселку Лая обойдется в 177 тысяч

При этом подрядчик по согласованию с заказчиком может досрочно сдать выполненные работы, срок гарантии — в течение срока действия контракта. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2021 года, в части оплаты — до полного исполнения сторонами обязательств по его исполнению.