Газовую котельную в Покровском под Нижним Тагилом за 31 млн построит компания из Уфы

Котельная мощностью 1,2 МВт для жилого массива в селе Покровское должна быть построена до 31 мая 2022 года. На объекте необходимо сделать отопление и вентиляцию, водопровод и канализацию, внутреннее и внешнее электроснабжение, а также другие работы.